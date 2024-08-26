金管會開放外資可指定2家以上保管機構 明年2/24上路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-26 19:04

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為吸引更多國際資金，提升外資投資我國資本市場效率，金管會已發布新令，開放境外外國機構投資人得指定 2 家以上保管機構，證交所表示，配合金管會政策，增訂「境外外國機構投資人指定二家以上保管機構作業要點」，自 2025 年 2 月 24 日起實施，可望進一步活絡台股交易。

證交所指出，現行境外華僑及外國人僅得指定一家保管機構，惟大型境外外國機構投資人可能有不同的交易團隊負責交易或委託不同的資產管理公司管理資產，不同的交易者或管理者可能指定不同的全球保管機構。

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由於國內僅得指定一家保管機關，全球保管機構受限指定不同集團或非業務往來之國內保管機構管理其客戶於台灣之資產，花費較多資源與成本，金管會因此廣納建言，開放境外外國機構投資人指定一家主保管機構，最多三家次保管機構。

金管會打造友善投資環境，營造公平效率、創新開放、多元化及國際化的資本市場，開放境外外國機構投資人得指定二家以上保管機構，應有助於吸引外資持續持有台股，提高市場國際能見度，提升市場運作效率。