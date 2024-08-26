鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.6億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.6億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.13億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；SUN(SUN)24小時漲幅12.9%。

24小時跌幅：Nuls(NULS)24小時跌幅77.2%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅25.5%；LOKA(LOKA)24小時跌幅20%。

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近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅22%；BAKE(BAKE)近一週漲幅18.8%；PowerPool(CVP)近一週漲幅15.8%。