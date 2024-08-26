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鉅亨速報

盤中速報 - VOXEL大漲20.26%，報0.2558美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 14:35


VOXEL(VOXEL)在過去 24 小時內漲幅超過20.26%，最新價格0.2558美元，總成交量達0.31億美元，總市值0.48億美元，目前市值排名第 198 名。

近 1 日最高價：0.2667美元，近 1 日最低價：0.1904美元，流通供給量：186,000,670。

VOXEL幣主要作用是在遊戲中，並且玩家也可以使用VOXEL幣去兌換相應的道具，必要的時候也可以提現，為玩家賺取盈利。VOXEL幣也可以說是一個NFT遊戲概念幣，現在這一類數位貨幣發展迅速，一經推出就受到了許多玩家的關注。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+48.12%
  • 近 1 月：+43.32%
  • 近 3 月：-5.68%
  • 近 6 月：-29.81%
  • 今年以來：-14.49%

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