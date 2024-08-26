盤後速報 - 錩泰(1541)次交易(27)日除息0.5元，參考價31.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
錩泰(1541-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為31.3元，相較今日收盤價31.80元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.57%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|31.80
|0.5
|1.57%
|0.0
|2023/08/24
|31.7
|1.0
|3.15%
|0.0
|2022/08/25
|41.4
|2.5
|6.04%
|0.0
|2021/10/08
|49.1
|3.0
|6.11%
|0.0
|2019/08/26
|36.3
|1.0
|2.75%
|0.0
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