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鉅亨速報

盤後速報 - 錩泰(1541)次交易(27)日除息0.5元，參考價31.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


錩泰(1541-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為31.3元，相較今日收盤價31.80元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 31.80 0.5 1.57% 0.0
2023/08/24 31.7 1.0 3.15% 0.0
2022/08/25 41.4 2.5 6.04% 0.0
2021/10/08 49.1 3.0 6.11% 0.0
2019/08/26 36.3 1.0 2.75% 0.0

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