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鉅亨速報

盤後速報 - 康舒(6282)下週(9月2日)除息0.5元，預估參考價34.8元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


康舒(6282-TW)下週(9月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月26日)收盤價35.30元計算，預估參考價為34.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

康舒(6282-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。近5日股價上漲0.72%，集中市場加權指數下跌0.86%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 35.30 0.50034 1.42% 0.0
2023/06/26 48.8 0.19717 0.4% 0.0
2022/04/21 32.3 1.0 3.1% 0.0
2021/06/28 27.7 1.2 4.33% 0.0
2020/06/29 20.95 1.1 5.25% 0.0

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