盤後速報 - 康舒(6282)下週(9月2日)除息0.5元，預估參考價34.8元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
康舒(6282-TW)下週(9月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(8月26日)收盤價35.30元計算，預估參考價為34.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
康舒(6282-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。近5日股價上漲0.72%，集中市場加權指數下跌0.86%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|35.30
|0.50034
|1.42%
|0.0
|2023/06/26
|48.8
|0.19717
|0.4%
|0.0
|2022/04/21
|32.3
|1.0
|3.1%
|0.0
|2021/06/28
|27.7
|1.2
|4.33%
|0.0
|2020/06/29
|20.95
|1.1
|5.25%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 康舒(6282)股價殺至跌停，跌停價31.95元，成交4,899張
- 盤中速報 - 康舒(6282)大跌7.04%，報29.7元
- 盤中速報 - 康舒(6282)急跌-3.11%報29.6元，成交4,121張
- 盤中速報 - 康舒(6282)大漲7.28%，報33.15元
上一篇
下一篇