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鉅亨速報

盤後速報 - 訊達電腦(6140)下週(9月2日)除權0.75元，預估參考價26.37元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


訊達電腦(6140-TW)下週(9月2日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.75元。

以今日(8月26日)收盤價28.35元計算，預估參考價為26.37元，權值合計為1.98元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

訊達電腦(6140-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦網路系統的諮詢、設計、整合、銷售、建置、服務。六大項目，提供一貫化全方位e化解決方案(e-solution)。專業服務。近5日股價上漲0.53%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 28.35 0.0 0.0% 0.75
2023/08/31 20.85 0.0 0.0% 1.0
2022/09/01 18.6 0.0 0.0% 1.0
2012/08/08 10.15 0.15 1.48% 0.35
2011/07/25 12.95 0.1 0.77% 0.4

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加權指數法興(售) 槓桿6.01

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