盤後速報 - 訊達電腦(6140)下週(9月2日)除權0.75元，預估參考價26.37元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
訊達電腦(6140-TW)下週(9月2日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.75元。
以今日(8月26日)收盤價28.35元計算，預估參考價為26.37元，權值合計為1.98元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
訊達電腦(6140-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦網路系統的諮詢、設計、整合、銷售、建置、服務。六大項目，提供一貫化全方位e化解決方案(e-solution)。專業服務。近5日股價上漲0.53%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|28.35
|0.0
|0.0%
|0.75
|2023/08/31
|20.85
|0.0
|0.0%
|1.0
|2022/09/01
|18.6
|0.0
|0.0%
|1.0
|2012/08/08
|10.15
|0.15
|1.48%
|0.35
|2011/07/25
|12.95
|0.1
|0.77%
|0.4
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