鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.83億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達55.4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅55.4%；FOR(FOR)24小時漲幅38.6%；REEF(REEF)24小時漲幅12.7%。

24小時跌幅：LOKA(LOKA)24小時跌幅31.4%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅23.2%；BURGER(BURGER)24小時跌幅13.1%。

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近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅22%；BAKE(BAKE)近一週漲幅18.8%；PowerPool(CVP)近一週漲幅15.8%。