鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.83億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達55.4%
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,977.01美元，24小時漲跌幅-0.35%；以太幣(ETH)現報價格2,744.77美元，24小時漲跌幅-0.64%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.83億美元；SOL(SOL)24小時成交量達3.97億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.94億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅55.4%；FOR(FOR)24小時漲幅38.6%；REEF(REEF)24小時漲幅12.7%。
24小時跌幅：LOKA(LOKA)24小時跌幅31.4%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅23.2%；BURGER(BURGER)24小時跌幅13.1%。
近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅22%；BAKE(BAKE)近一週漲幅18.8%；PowerPool(CVP)近一週漲幅15.8%。
近一週跌幅：SUN(SUN)近一週跌幅245%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅125%；Biswap(BSW)近一週跌幅78.7%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.94億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達19.7%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.15億美元，Biswap(BSW)24小時漲幅達16.8%
- 盤中速報 - SOL大漲10.44%，報159.47美元
- 盤中速報 - SOL大漲8.24%，報156.43美元
下一篇