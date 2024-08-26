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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.83億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達55.4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,977.01美元，24小時漲跌幅-0.35%；以太幣(ETH)現報價格2,744.77美元，24小時漲跌幅-0.64%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.83億美元；SOL(SOL)24小時成交量達3.97億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.94億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅55.4%；FOR(FOR)24小時漲幅38.6%；REEF(REEF)24小時漲幅12.7%。

24小時跌幅：LOKA(LOKA)24小時跌幅31.4%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅23.2%；BURGER(BURGER)24小時跌幅13.1%。


近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅22%；BAKE(BAKE)近一週漲幅18.8%；PowerPool(CVP)近一週漲幅15.8%。

近一週跌幅：SUN(SUN)近一週跌幅245%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅125%；Biswap(BSW)近一週跌幅78.7%。

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