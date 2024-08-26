【總經懶人包】Jackson Hole全球央行年會登場，央行動向懶人包

鉅亨研報 2024-08-26 12:04

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一、上周盤勢與本周大事

上週公佈七月 FOMC 會議紀要，從記錄中官員的表態可以得出多數官員支持 9 月降息，甚至有部分支持 7 月即可降息。而大幅度下修的非農數據，更加強降息預期。 下週，市場將密切關注美國 7 月核心 PCE 物價指數，以及歐元區 8 月 CPI 年增率和日本 8 月東京核心消費者價格指數的公布。

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二、簡介全球央行年會

一年一度的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，今年在 8 月 22 日至 24 日舉行。由美國堪薩斯聯邦準備銀行於 1978 年開始舉辦，最初是一個地區性的經濟政策研討會。1981 年開始，會議轉向貨幣政策討論，並選定懷俄明州的 Jackson Hole 作為永久舉辦地點。年會逐漸成為全球央行觀察美聯儲政策方向的重要平台。與會人員有美聯儲及其他央行官員、經濟學者、媒體、金融機構以及政府官員。2024 年的主題為「重新評估貨幣政策的有效性和傳導性」。

三、美國經濟現況與預期

鮑威爾的在年會上的談話將在 8 月 23 日台北時間晚上十點登場，市場預期他將暗示 9 月份啟動降息周期。21 日公布了七月 FOMC 會議紀錄，紀錄顯示多數官員支持 9 月降息，就業方面，供需持續趨於平衡，官員普遍認為就業市場已恢復疫情前，強勁但並未過熱（strong but not overheated）；通膨方面，核心商品在第二季度基本保持不變，而 6 月的住房服務通膨顯著減緩，扣除住房因素後的核心服務價格在過去幾個月也有所下降，且住房通膨存在著滯後性，代表住房服務通膨放緩持續的可能性極高……。

四、日本經濟現況與預期

五、歐洲經濟體－英國與歐元區經濟現況與預期

﻿六、分析與週策略