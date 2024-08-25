鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.94億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達19.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-25 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,886.65美元，24小時漲跌幅-0.56%；以太幣(ETH)現報價格2,749.07美元，24小時漲跌幅-0.80%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.94億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.7億美元；SOL(SOL)24小時成交量達5.66億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅19.7%；Notcoin(NOT)24小時漲幅18.7%；GMX(GMX)24小時漲幅16.4%。
24小時跌幅：VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅22.6%；BETA(BETA)24小時跌幅23.1%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅12.5%。
近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅28.2%；PowerPool(CVP)近一週漲幅19.6%；BAKE(BAKE)近一週漲幅19.4%。
近一週跌幅：SUN(SUN)近一週跌幅274%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅145%；Biswap(BSW)近一週跌幅84.5%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.15億美元，Biswap(BSW)24小時漲幅達16.8%
- 盤中速報 - SOL大漲10.44%，報159.47美元
- 盤中速報 - SOL大漲8.24%，報156.43美元
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.49億美元，Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅達6.28%
上一篇
下一篇