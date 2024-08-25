鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.94億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達19.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-25 17:15

‌



24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅19.7%；Notcoin(NOT)24小時漲幅18.7%；GMX(GMX)24小時漲幅16.4%。

24小時跌幅：VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅22.6%；BETA(BETA)24小時跌幅23.1%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅12.5%。

‌



近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅28.2%；PowerPool(CVP)近一週漲幅19.6%；BAKE(BAKE)近一週漲幅19.4%。