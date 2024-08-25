search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.15億美元，Biswap(BSW)24小時漲幅達16.8%

鉅亨網新聞中心 2024-08-25 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,200.01美元，24小時漲跌幅+0.44%；以太幣(ETH)現報價格2,762.72美元，24小時漲跌幅+0.22%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.15億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.48億美元；SOL(SOL)24小時成交量達5.75億美元。

24小時漲幅：Biswap(BSW)24小時漲幅16.8%；Notcoin(NOT)24小時漲幅16.1%；SuperRare(RARE)24小時漲幅8.72%。

24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅22.8%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅19.4%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅15.6%。


近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅28.2%；PowerPool(CVP)近一週漲幅19.6%；BAKE(BAKE)近一週漲幅19.4%。

近一週跌幅：SUN(SUN)近一週跌幅274%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅145%；Biswap(BSW)近一週跌幅84.5%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣區塊鏈比特幣以太幣SOL

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣64129.99-0.05%
以太幣2766.640.39%
SOL158.820.74%

延伸閱讀


Empty