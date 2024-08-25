鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.15億美元，Biswap(BSW)24小時漲幅達16.8%

鉅亨網新聞中心 2024-08-25 10:15

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24小時漲幅：Biswap(BSW)24小時漲幅16.8%；Notcoin(NOT)24小時漲幅16.1%；SuperRare(RARE)24小時漲幅8.72%。

24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅22.8%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅19.4%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅15.6%。

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近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅28.2%；PowerPool(CVP)近一週漲幅19.6%；BAKE(BAKE)近一週漲幅19.4%。