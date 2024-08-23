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鉅亨速報

盤後速報 - 太普高(3284)次交易(26)日除權息0.6元，參考價56.35元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


太普高(3284-TW)次交易(26)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利0.4元，合計股利0.6元。

首日參考價為56.35元，相較今日收盤價58.80元，權息值合計為2.45元，股息殖利率0.34%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 58.80 0.2 0.34% 0.4
2023/08/23 16.05 0.1 0.62% 0.1
2019/08/01 12.9 0.3 2.33% 0.0
2018/07/27 16.0 1.0371 6.48% 0.0
2017/08/23 19.5 0.7 3.59% 0.0

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