盤後速報 - 太普高(3284)次交易(26)日除權息0.6元，參考價56.35元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
太普高(3284-TW)次交易(26)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利0.4元，合計股利0.6元。
首日參考價為56.35元，相較今日收盤價58.80元，權息值合計為2.45元，股息殖利率0.34%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|58.80
|0.2
|0.34%
|0.4
|2023/08/23
|16.05
|0.1
|0.62%
|0.1
|2019/08/01
|12.9
|0.3
|2.33%
|0.0
|2018/07/27
|16.0
|1.0371
|6.48%
|0.0
|2017/08/23
|19.5
|0.7
|3.59%
|0.0
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