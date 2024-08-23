盤後速報 - 巨庭(1539)次交易(26)日除息0.6元，參考價23.65元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
巨庭(1539-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為23.65元，相較今日收盤價24.25元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.47%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|24.25
|0.6
|2.47%
|0.0
|2023/08/28
|28.25
|2.5
|8.85%
|0.0
|2022/08/29
|48.95
|0.8
|1.63%
|0.0
|2020/09/02
|20.75
|0.8
|3.86%
|0.0
|2019/08/30
|23.9
|1.8
|7.53%
|0.0
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