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鉅亨速報

盤後速報 - 巨庭(1539)次交易(26)日除息0.6元，參考價23.65元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


巨庭(1539-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為23.65元，相較今日收盤價24.25元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.47%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 24.25 0.6 2.47% 0.0
2023/08/28 28.25 2.5 8.85% 0.0
2022/08/29 48.95 0.8 1.63% 0.0
2020/09/02 20.75 0.8 3.86% 0.0
2019/08/30 23.9 1.8 7.53% 0.0

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