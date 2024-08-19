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鉅亨速報

盤後速報 - 巨庭(1539)下週(8月26日)除息0.6元，預估參考價23.75元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


巨庭(1539-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(8月19日)收盤價24.35元計算，預估參考價為23.75元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

巨庭(1539-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為鑽床.車床.銑床.自動鉋床等機械及其零件.五金工具製造買賣。馬達及其零件製造買賣。有關國內外廠商產品之進出口貿易。近5日股價上漲5.19%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 24.35 0.6 2.46% 0.0
2023/08/28 28.25 2.5 8.85% 0.0
2022/08/29 48.95 0.8 1.63% 0.0
2020/09/02 20.75 0.8 3.86% 0.0
2019/08/30 23.9 1.8 7.53% 0.0

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