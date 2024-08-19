盤後速報 - 巨庭(1539)下週(8月26日)除息0.6元，預估參考價23.75元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
巨庭(1539-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(8月19日)收盤價24.35元計算，預估參考價為23.75元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
巨庭(1539-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為鑽床.車床.銑床.自動鉋床等機械及其零件.五金工具製造買賣。馬達及其零件製造買賣。有關國內外廠商產品之進出口貿易。近5日股價上漲5.19%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|24.35
|0.6
|2.46%
|0.0
|2023/08/28
|28.25
|2.5
|8.85%
|0.0
|2022/08/29
|48.95
|0.8
|1.63%
|0.0
|2020/09/02
|20.75
|0.8
|3.86%
|0.0
|2019/08/30
|23.9
|1.8
|7.53%
|0.0
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