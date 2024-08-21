林伯豐連任三三會理事長 辜仲諒入列新理事
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-21 17:02
三三會今 (21) 日進行改選，林伯豐連任理事長，三大金控包括中信金 (2891-TW) 董事長辜仲諒、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰，以及新光人壽副董事長洪士琪都入列新一屆的理事。
三三會今天召開第 9 屆第 1 次會員大會，會中選出第 9 屆理監事，台玻 (1802-TW) 集團董事長林伯豐連任理事長，台聚 (1304-TW) 董事長吳亦圭、大成 (1210-TW) 董事長韓家宇，以及鴻海 (2317-TW) 獨立董事黃清苑出任副理事長，麗寶董事長吳寶田則擔任常務監事。
值得注意的是，中信金董事長辜仲諒、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰，以及新光人壽副董事長洪士琪都入列新一屆的理事。其他新理事還包含穩懋 (3105-TW) 董事長陳進財、華邦電子 (2344-TW) 董事長焦佑鈞、大同 (2371-TW) 董事長王光祥、和泰車 (2207-TW) 總經理蘇純興。
林伯豐也提出未來三三會將聚焦三大面向，包括提供政策建議並協助政府改善投資經營環境、深化國際經貿交流協助企業全球布局，以及推動兩岸經貿交流兩岸關係穩定發展。
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