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鉅亨速報

盤後速報 - 科誠(4987)次交易(23)日除息3.5元，參考價65.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:06


科誠(4987-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為65.7元，相較今日收盤價69.20元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.06%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 69.20 3.5 5.06% 0.0
2023/07/10 64.2 4.5 7.01% 0.0
2022/08/08 59.9 3.0 5.01% 1.0
2021/09/17 61.8 2.0 3.24% 1.5
2020/07/02 50.5 3.2 6.34% 0.0

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