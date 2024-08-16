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鉅亨速報

盤後速報 - 科誠(4987)下週(8月23日)除息3.5元，預估參考價65.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


科誠(4987-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(8月16日)收盤價69.20元計算，預估參考價為65.7元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

科誠(4987-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為條碼標籤印製機之研發,製造及銷售。近5日股價上漲10.88%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 69.20 3.5 5.06% 0.0
2023/07/10 64.2 4.5 7.01% 0.0
2022/08/08 59.9 3.0 5.01% 1.0
2021/09/17 61.8 2.0 3.24% 1.5
2020/07/02 50.5 3.2 6.34% 0.0

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