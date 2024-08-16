盤後速報 - 科誠(4987)下週(8月23日)除息3.5元，預估參考價65.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05
科誠(4987-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(8月16日)收盤價69.20元計算，預估參考價為65.7元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
科誠(4987-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為條碼標籤印製機之研發,製造及銷售。近5日股價上漲10.88%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|69.20
|3.5
|5.06%
|0.0
|2023/07/10
|64.2
|4.5
|7.01%
|0.0
|2022/08/08
|59.9
|3.0
|5.01%
|1.0
|2021/09/17
|61.8
|2.0
|3.24%
|1.5
|2020/07/02
|50.5
|3.2
|6.34%
|0.0
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