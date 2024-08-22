盤後速報 - 君帆(4584)次交易(23)日除權0.8元，參考價63.89元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:06
君帆(4584-TW)次交易(23)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.8元。
首日參考價為63.89元，相較今日收盤價69.00元，權值合計為5.12元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|69.00
|0.0
|0.0%
|0.8
|2024/07/10
|76.3
|1.2
|1.57%
|0.0
|2023/09/01
|46.15
|2.0
|4.33%
|0.0
|2022/07/26
|69.7
|2.5
|3.59%
|0.0
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