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鉅亨速報

盤後速報 - 君帆(4584)次交易(23)日除權0.8元，參考價63.89元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:06


君帆(4584-TW)次交易(23)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.8元。

首日參考價為63.89元，相較今日收盤價69.00元，權值合計為5.12元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 69.00 0.0 0.0% 0.8
2024/07/10 76.3 1.2 1.57% 0.0
2023/09/01 46.15 2.0 4.33% 0.0
2022/07/26 69.7 2.5 3.59% 0.0

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