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鉅亨速報

盤後速報 - 夆典(3052)次交易(23)日除權息0.6元，參考價12.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:06


夆典(3052-TW)次交易(23)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.2元，合計股利0.6元。

首日參考價為12.7元，相較今日收盤價13.35元，權息值合計為0.65元，股息殖利率3.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 13.35 0.4 3.0% 0.2
2023/08/28 12.4 0.4 3.23% 0.2
2022/09/29 10.05 0.2522 2.51% 0.0
2021/08/27 11.9 0.8 6.72% 0.0
2020/09/02 12.4 0.5056 4.08% 0.0

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