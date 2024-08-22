盤後速報 - 夆典(3052)次交易(23)日除權息0.6元，參考價12.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:06
夆典(3052-TW)次交易(23)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.2元，合計股利0.6元。
首日參考價為12.7元，相較今日收盤價13.35元，權息值合計為0.65元，股息殖利率3.0%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|13.35
|0.4
|3.0%
|0.2
|2023/08/28
|12.4
|0.4
|3.23%
|0.2
|2022/09/29
|10.05
|0.2522
|2.51%
|0.0
|2021/08/27
|11.9
|0.8
|6.72%
|0.0
|2020/09/02
|12.4
|0.5056
|4.08%
|0.0
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