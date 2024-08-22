search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 今國光(6209)下週(8月29日)除息0.5元，預估參考價25.95元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05


今國光(6209-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月22日)收盤價26.45元計算，預估參考價為25.95元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

今國光(6209-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。近5日股價上漲3.75%，集中市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/29 26.45 0.49988 1.89% 0.0
2023/08/09 28.7 0.69975 2.44% 0.0
2022/08/03 29.75 0.5 1.68% 0.0
2017/08/15 29.35 0.5 1.7% 0.0
2014/07/25 29.25 0.6 2.05% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22148.83-0.40%
今國光26.450.76%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.46
加權指數法興(售) 槓桿4.94

鉅亨贏指標

了解更多

#極短線強勢

中弱短強
今國光

72%

勝率

延伸閱讀


Empty