盤後速報 - 今國光(6209)下週(8月29日)除息0.5元，預估參考價25.95元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05
今國光(6209-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(8月22日)收盤價26.45元計算，預估參考價為25.95元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
今國光(6209-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。近5日股價上漲3.75%，集中市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/29
|26.45
|0.49988
|1.89%
|0.0
|2023/08/09
|28.7
|0.69975
|2.44%
|0.0
|2022/08/03
|29.75
|0.5
|1.68%
|0.0
|2017/08/15
|29.35
|0.5
|1.7%
|0.0
|2014/07/25
|29.25
|0.6
|2.05%
|0.0
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