盤後速報 - 大城地產(6171)下週(8月29日)除息1.5元，預估參考價46.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05
大城地產(6171-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(8月22日)收盤價48.20元計算，預估參考價為46.7元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
大城地產(6171-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。近5日股價下跌2.32%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/29
|48.20
|1.5
|3.11%
|0.0
|2023/06/29
|22.2
|1.0
|4.5%
|0.0
|2022/08/26
|30.5
|1.5
|4.92%
|1.5401
|2021/10/18
|31.0
|1.0
|3.23%
|1.5
|2020/07/31
|23.85
|0.3
|1.26%
|0.0
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