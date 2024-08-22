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鉅亨速報

盤後速報 - 大城地產(6171)下週(8月29日)除息1.5元，預估參考價46.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05


大城地產(6171-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(8月22日)收盤價48.20元計算，預估參考價為46.7元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

大城地產(6171-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。近5日股價下跌2.32%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/29 48.20 1.5 3.11% 0.0
2023/06/29 22.2 1.0 4.5% 0.0
2022/08/26 30.5 1.5 4.92% 1.5401
2021/10/18 31.0 1.0 3.23% 1.5
2020/07/31 23.85 0.3 1.26% 0.0

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