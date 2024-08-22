鉅亨網新聞中心 2024-08-22 18:00

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美股費半和 NASDAQ 的月線翻揚，回到多方趨勢，台股尚欠東風，量縮震盪，下面 10 日線支撐不要跌破，短線上就是多方控盤，等待紅 K 棒表態，帶量攻擊就會讓月線翻揚，轉為回升行情，加上台幣升值，國際熱錢可望重新前進台股，只要沒有突發性利空，可以期待後面多方資金行情。操作上只要特別注意均線乖離率，離 10 日線乖離率達 15% 以上，不要過度追價，盡量操作股價在月線以上的個股。

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「王者歸來 - 友威科 (3580-TW)」，扇出型面板級封裝，就是市場焦點，龍哥從 5/29 股價 61 元推薦到現在，第一波操作大賺 + 60%，第二波操作大賺 + 22%，第三波操作在 86 元佈局，股價最高來到 120.5 元，急漲乖離率擴大，價差操作先賣出，獲利放口袋，這波大賺 + 32%，三波操作翻倍大賺 + 114%，跟著蘇建豐掌握操作節奏，資金收回準備佈局新飆股。

「友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)」，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，7 月營收如預期大增，年增 138%，龍哥從 52 元推薦到現在，股價來到 113.5 元創下新高，第一波大賺 + 61%，第二波大賺 + 40%，翻倍大獲利，市場上沒人知道的時候佈局，簡單大獲利。

「鑫科第二 - 柏騰 (3518-TW)」，超級綜合體，友威科 & 鑫科 & 昇陽半導體 (8028-TW)，三營收成長動能，7 月營收創下新高，複製鑫科營收大成長模式，股價要狂飆，超級黑馬飆股，比價百元鑫科，今天股價創下新高，沒賺到鑫科的朋友，不要錯過鑫科第二，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單獲利。

【新主力股】，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資貢獻高達 5 個股本，題材準備發酵，股價慢慢創高，現在 5X 元，超級低估，目標翻倍賺，不可錯過！

最新佈局【車用飆股】，車用電子需求回溫，新產品要通過認證，營收和獲利成長，股價剛站回月線，潛在上漲空間 + 30~40%，起漲點開始搶錢。

【搶錢方案】友威科翻倍賺，鑫科翻倍賺，擎亞大賺 + 28%，柏騰創高，新主力股創高，最新佈局 "車用飆股"，你不能錯過，留言 + 168，一路發一起賺錢！【Line ID】@lung88988

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股尚欠東風，鑫科第二 & 新主力股都創高，繼續搶錢！

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