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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.69%，總成交額0.94億

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 09:19


台股今日建材營造業類股表現疲軟，22日09:19相關指數下跌2.69%，總成交額0.94億元，大盤占比1.44%。

該產業上漲家數7、下跌家數20、平盤家數2。領跌個股坤悅(5206-TW)22日09:18股價下跌2.6元，報47.15元，跌幅5.23%。

建材營造股價指數近5日下跌3.48%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.48% +3.13%
近一月 -1.47% -1.2%
近三月 +14.46% +6.81%
近六月 +57.78% +9.35%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22196.66-0.19%
坤悅46.8-5.93%

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加權指數法興(售) 槓桿5

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