盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.69%，總成交額0.94億
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 09:19
台股今日建材營造業類股表現疲軟，22日09:19相關指數下跌2.69%，總成交額0.94億元，大盤占比1.44%。
該產業上漲家數7、下跌家數20、平盤家數2。領跌個股坤悅(5206-TW)22日09:18股價下跌2.6元，報47.15元，跌幅5.23%。
建材營造股價指數近5日下跌3.48%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.48%
|+3.13%
|近一月
|-1.47%
|-1.2%
|近三月
|+14.46%
|+6.81%
|近六月
|+57.78%
|+9.35%
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