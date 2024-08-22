盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額10.36億
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 09:19
台股今日光電業類股表現強勁，22日09:19相關指數上漲2%，總成交額10.36億元，大盤占比15.87%。
該產業上漲家數34、下跌家數11、平盤家數3。領漲個股熒茂(4729-TW)22日09:18股價上漲2.4元，報26.6元，漲幅9.92%。
光電類指數近5日上漲2.64%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.64%
|+3.13%
|近一月
|+3.47%
|-1.2%
|近三月
|+19.61%
|+6.81%
|近六月
|+20.05%
|+9.35%
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