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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額10.36億

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 09:19


台股今日光電業類股表現強勁，22日09:19相關指數上漲2%，總成交額10.36億元，大盤占比15.87%。

該產業上漲家數34、下跌家數11、平盤家數3。領漲個股熒茂(4729-TW)22日09:18股價上漲2.4元，報26.6元，漲幅9.92%。

光電類指數近5日上漲2.64%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.64% +3.13%
近一月 +3.47% -1.2%
近三月 +19.61% +6.81%
近六月 +20.05% +9.35%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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