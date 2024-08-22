近三年虧近8百億！陸車用晶片龍頭地平線獲批 即將在港上市

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-22 09:09

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自動駕駛運算服務、汽車晶片商地平線比亞迪最近獲得中國監管部門批准，可在香港上市。根據中國證監會公佈的境外發行上市備案通知書，地平線此次擬發行不超過 11.5 億股境外上市普通股，並在香港聯合交易所上市。

今年 4 月，獲比亞迪支持的地平線在向港交所遞交招股書，由高盛、摩根士丹利和中信建投國際擔任共同保薦人。

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地平線此前提供的招股書顯示，其成立於 2015 年 7 月，是一家乘用車高級輔助駕駛 (ADAS) 和高階自動駕駛 (AD) 解決方案供應商，擁有專有的軟硬體技術。

自 2015 年成立至今，地平線已先後完成 11 輪融資，投資方包括上汽集團、廣汽集團、長城汽車、比亞迪、中國一汽，英特爾、五源資本、高瓴、黑石、寧德時代等，累計融資超 34 億美元 (約人民幣 240 億元)，去年 12 月 28 日完成 2.1 億美元融資後的估值 87.1 億美元 (約人民幣超過 624 億元）。

產品方面，地平線自 2019 年起先後發佈了車規級晶元征程 2、征程 3、征程 5 及征程 6，並先後搭載於長安 UNI-T、理想 ONE、榮威 RX5、理想 L8 Pro 等車型上，截至目前處理硬體累計交付量已超 500 萬。

據招股書內容，地平線在 2021 年至 2023 年，營收分別為人民幣 4.66 億元、9.05 億元和 15.51 億元。收入主要來自於汽車解決方案和非汽車解決方案兩部分，前者為核心業務，在 2021 年到 2023 年收入持續增長，從 4.10 億元增至 14.70 億元，收入佔比則從 87.9% 增至 94.8%。

在反映業務獲利能力的毛利率上，2021 年至 2023 年，地平線的毛利率分別為 70.9%、69.3%、70.5%，高於市場競爭對手。

但受制於高額研發費用，地平線 2021 年~ 2023 年虧損凈額分別為人民幣 20.64 億元、87.20 億元、67.39 億元，經調整虧損凈額分別為 11.03 億元、18.91 億元、16.35 億元。地平線近三年虧損凈額 175.23 億元 (約 795 億台幣)，經調整虧損凈額達 46.29 億元。

不過，從不被看好到明星獨角獸，地平線只用了短短幾年。

隨著汽車智慧化、電動化、網聯化等趨勢加速，以及以自動輔助導航駕駛 (NOA) 為代表的智駕功能興起，車規級系統單晶片 (SoC) 作為汽車核心零部件之一，市場需求不斷攀升，全球車規級 SoC 產業市場規模正經歷顯著成長。

根據研究機構高工智能汽車研究院報告，截至 2023 年，地平線 NOA 計算方案以 30.7% 的市佔率排名第二，僅次於 52% 的輝達。灼識諮詢報告稱，按 2023 年解決方案裝機量計，向中國 OEM 提供解決方案的中國五大高級輔助駕駛解決 ADAS 方案供應商中，地平線以 21.3% 的市佔率排名第二。

此外，截至招股書中最後實際可行日期，地平線通過提供兩種高低版本晶元的 NOA 計算方案，已獲得 24 家（31 個品牌）整車廠採用，裝備超過 230 款車型，包括理想 L8 等市場熱門車型。

知名研調公司弗若斯特沙利文分析指出，全球應用於 ADAS 的車規級 SoC 市場規模複合成長率將達 24.2%。基於 SoC 的智慧道路解決方案的全球市場規模，預計於 2026 年達到約 148 億人民幣，於 2030 年將進一步達到 392 億人民幣。

目前，全球車規級 SoC 主要玩家有輝達、Mobileye、英特爾等。

儘管市場表現不錯，有觀點認為車規級 SoC 技術門檻高，研發週期長，地平線要想在市場保持競爭力，必須持續且大量的資金注入和技術反覆運算。