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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.45%，報5271.77點

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 23:00


截至台北時間21日10:45，費城半導體上漲75.47點（或1.45%），暫報5271.77點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.14%
  • 近 1 月：-1.35%
  • 近 3 月：+2.08%
  • 近 6 月：+16.59%
  • 今年以來：+24.45%

焦點個股


費城半導體成分股以芯源系統(MPWR-US)領漲。芯源系統(MPWR-US)上漲4.13%；德州儀器(TXN-US)上漲3.98%；亞德諾(ADI-US)上漲3.33%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲2.8%；英特格(ENTG-US)上漲2.62%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)上漲0%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數費城半導體

相關行情

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費城半導體5224.2010.54%
芯源系統935.543.41%
德州儀器208.7253.05%
亞德諾229.532.70%
Axcelis Technologies Inc114.331.75%
英特格113.991.70%
美光科技106.6873-1.21%

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