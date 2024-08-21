盤中速報 - 費城半導體大漲1.45%，報5271.77點
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 23:00
截至台北時間21日10:45，費城半導體上漲75.47點（或1.45%），暫報5271.77點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.14%
- 近 1 月：-1.35%
- 近 3 月：+2.08%
- 近 6 月：+16.59%
- 今年以來：+24.45%
焦點個股
費城半導體成分股以芯源系統(MPWR-US)領漲。芯源系統(MPWR-US)上漲4.13%；德州儀器(TXN-US)上漲3.98%；亞德諾(ADI-US)上漲3.33%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲2.8%；英特格(ENTG-US)上漲2.62%。
部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)上漲0%。
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