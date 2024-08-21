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鉅亨速報

盤後速報 - 統新(6426)下週(8月28日)除息0.5元，預估參考價58.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


統新(6426-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月21日)收盤價58.50元計算，預估參考價為58.0元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

統新(6426-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為薄膜濾光片及光學鍍膜。近5日股價上漲3.94%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 58.50 0.5 0.85% 0.0
2023/06/28 59.8 2.0 3.34% 0.0
2022/08/03 58.0 2.0 3.45% 0.0
2021/09/17 60.3 2.4994 4.14% 0.0
2020/09/07 126.0 2.0 1.59% 0.0

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集中市場加權指數22237.89-0.85%
統新58.50.86%

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加權指數法興(售) 槓桿5.09

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