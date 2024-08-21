盤後速報 - 統新(6426)下週(8月28日)除息0.5元，預估參考價58.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
統新(6426-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(8月21日)收盤價58.50元計算，預估參考價為58.0元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
統新(6426-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為薄膜濾光片及光學鍍膜。近5日股價上漲3.94%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|58.50
|0.5
|0.85%
|0.0
|2023/06/28
|59.8
|2.0
|3.34%
|0.0
|2022/08/03
|58.0
|2.0
|3.45%
|0.0
|2021/09/17
|60.3
|2.4994
|4.14%
|0.0
|2020/09/07
|126.0
|2.0
|1.59%
|0.0
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