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鉅亨速報

盤後速報 - 洋華(3622)下週(8月28日)除息2元，預估參考價58.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


洋華(3622-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(8月21日)收盤價60.70元計算，預估參考價為58.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

洋華(3622-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造與銷售。高壓交連PE電力電纜附屬器材之製造與銷售。近5日股價上漲1.69%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 60.70 2.0 3.29% 0.0
2023/09/08 45.05 1.5 3.33% 0.0
2022/09/06 29.6 1.2 4.05% 0.0
2021/09/02 29.2 1.0 3.42% 0.0
2020/08/28 24.35 0.8 3.29% 0.0

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集中市場加權指數22237.89-0.85%
洋華60.70.66%

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