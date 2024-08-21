盤後速報 - 洋華(3622)下週(8月28日)除息2元，預估參考價58.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
洋華(3622-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(8月21日)收盤價60.70元計算，預估參考價為58.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
洋華(3622-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造與銷售。高壓交連PE電力電纜附屬器材之製造與銷售。近5日股價上漲1.69%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|60.70
|2.0
|3.29%
|0.0
|2023/09/08
|45.05
|1.5
|3.33%
|0.0
|2022/09/06
|29.6
|1.2
|4.05%
|0.0
|2021/09/02
|29.2
|1.0
|3.42%
|0.0
|2020/08/28
|24.35
|0.8
|3.29%
|0.0
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