盤後速報 - 新巨(2420)下週(8月28日)除息3元，預估參考價66.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
新巨(2420-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(8月21日)收盤價69.50元計算，預估參考價為66.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
新巨(2420-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為微動開關。電源供應器。近5日股價上漲9.55%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|69.50
|3.0
|4.32%
|0.0
|2023/08/04
|50.6
|3.5
|6.92%
|0.0
|2022/08/29
|43.95
|3.0
|6.83%
|0.0
|2021/10/19
|42.95
|2.55
|5.94%
|0.0
|2020/09/11
|34.85
|2.0
|5.74%
|0.0
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