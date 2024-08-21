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鉅亨速報

盤後速報 - 新巨(2420)下週(8月28日)除息3元，預估參考價66.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


新巨(2420-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(8月21日)收盤價69.50元計算，預估參考價為66.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

新巨(2420-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為微動開關。電源供應器。近5日股價上漲9.55%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 69.50 3.0 4.32% 0.0
2023/08/04 50.6 3.5 6.92% 0.0
2022/08/29 43.95 3.0 6.83% 0.0
2021/10/19 42.95 2.55 5.94% 0.0
2020/09/11 34.85 2.0 5.74% 0.0

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