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鉅亨速報

盤後速報 - 日勝化(1735)下週(8月28日)除息0.5元，預估參考價17.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


日勝化(1735-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月21日)收盤價18.00元計算，預估參考價為17.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

日勝化(1735-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。近5日股價上漲1.41%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 18.00 0.5 2.78% 0.0
2023/07/19 17.0 0.5 2.94% 0.0
2021/08/11 18.0 0.5 2.78% 0.0
2020/07/06 17.35 0.65 3.75% 0.0
2019/07/22 16.15 0.15 0.93% 0.0

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