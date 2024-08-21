盤後速報 - 日勝化(1735)下週(8月28日)除息0.5元，預估參考價17.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
日勝化(1735-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(8月21日)收盤價18.00元計算，預估參考價為17.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
日勝化(1735-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。近5日股價上漲1.41%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|18.00
|0.5
|2.78%
|0.0
|2023/07/19
|17.0
|0.5
|2.94%
|0.0
|2021/08/11
|18.0
|0.5
|2.78%
|0.0
|2020/07/06
|17.35
|0.65
|3.75%
|0.0
|2019/07/22
|16.15
|0.15
|0.93%
|0.0
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