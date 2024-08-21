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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至57.31元，預估目標價為2325元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由57.68元下修至57.31元，其中最高估值63.88元，最低估值51.34元，預估目標價為2325元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值63.88(63.88)88.69135.23
最低值51.34(51.34)78.5595.2
平均值58.58(58.51)84.12109.23
中位數57.31(57.68)84.8297.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值9,632,94013,761,51019,547,560
最低值7,060,00010,687,00012,552,260
平均值8,589,87011,615,00015,051,330
中位數8,652,86011,060,18013,054,150

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS32.1937.8646.2344.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,401,2675,248,3296,009,0126,987,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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