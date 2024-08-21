鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至57.31元，預估目標價為2325元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由57.68元下修至57.31元，其中最高估值63.88元，最低估值51.34元，預估目標價為2325元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|63.88(63.88)
|88.69
|135.23
|最低值
|51.34(51.34)
|78.55
|95.2
|平均值
|58.58(58.51)
|84.12
|109.23
|中位數
|57.31(57.68)
|84.82
|97.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9,632,940
|13,761,510
|19,547,560
|最低值
|7,060,000
|10,687,000
|12,552,260
|平均值
|8,589,870
|11,615,000
|15,051,330
|中位數
|8,652,860
|11,060,180
|13,054,150
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|32.19
|37.86
|46.23
|44.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,401,267
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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