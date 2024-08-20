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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fabrinet(FN-US)EPS預估上修至10.05元，預估目標價為270.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 18:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Fabrinet(FN-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.85元上修至10.05元，其中最高估值10.45元，最低估值9.44元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.45(10)13.8415.7
最低值9.44(8.84)9.6713
平均值9.94(9.62)11.1914.35
中位數10.05(9.85)11.1214.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值34.10億45.91億51.04億
最低值31.34億32.74億41.53億
平均值32.32億36.34億46.29億
中位數32.15億35.08億46.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.074.025.366.738.10
營業收入16.42億18.79億22.62億26.45億28.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Fabrinet(FN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFN

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