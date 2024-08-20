鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fabrinet(FN-US)EPS預估上修至10.05元，預估目標價為270.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 18:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Fabrinet(FN-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.85元上修至10.05元，其中最高估值10.45元，最低估值9.44元，預估目標價為270.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.45(10)
|13.84
|15.7
|最低值
|9.44(8.84)
|9.67
|13
|平均值
|9.94(9.62)
|11.19
|14.35
|中位數
|10.05(9.85)
|11.12
|14.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.10億
|45.91億
|51.04億
|最低值
|31.34億
|32.74億
|41.53億
|平均值
|32.32億
|36.34億
|46.29億
|中位數
|32.15億
|35.08億
|46.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.07
|4.02
|5.36
|6.73
|8.10
|營業收入
|16.42億
|18.79億
|22.62億
|26.45億
|28.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Fabrinet(FN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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