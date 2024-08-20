〈陸港盤後〉中國央行「未降息」 A股三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-20 16:30

‌



中國 A 股市場三大指數周二（20 日）收盤齊跌，滬指跌 0.93%，中國人民銀行（央行）8 月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，1 年期、5 年期 LPR 利率均維持不變。

滬指周二收盤跌 0.93% 報 2,866.66 點，深證成指跌 1.24% 報 8,252.87 點，創業板指跌 1.34% 報 1,567.97 點。兩市成交額合計人民幣 5,578 億元。

‌



盤面上看，煤炭、農業、石油、地產、醫藥、釀酒等板塊走低，銀行板塊較為堅挺，傳媒、網游、鈦金屬概念等活躍。

香港恒生指數周二收盤跌 0.33%，報 17,511.08 點，恒生科技指數跌 0.54%，報 3,498.08 點。

中國人民銀行周二授權全國銀行間同業拆借中心宣布，1 年期 LPR 為 3.35%，5 年期以上 LPR 為 3.85%。以上 LPR 在下次央行發布 LPR 之前有效。

央行在第二季貨幣政策報告中表示，LPR 報價轉向，更多參考央行短期政策利率，逐步理順由短及長的利率傳導關係。

LPR 此前主要在中期借貸便利（MLF）操作利率上加點形成，但央行在 7 月 MLF 常規月中操作時維持利率不變，隨後下調 7 天期逆回購操作利率和 LPR 報價，顯示逆回購操作利率作為政策利率的地位上升，MLF 的角色弱化。本月 MLF 操作已延至 26 日。

經濟學家認為，LPR 持穩，符合央行傳遞的政策信號，但市場也關注後期是否會有新的刺激措施。

上周中國央行潘功勝表示，把維護物價穩定、帶動物價溫和回升列為重要考量，並保持政策定力，不大放大收。

招聯首席研究員董希淼認為，貨幣政策和物價變動之間存在密切關係，貨幣政策的目標之一，是帶動物價溫和上漲。央行強調「溫和」，表示要「保持政策定力，不大放大收」，表明央行在促進物價回升之際，將穩健基調不變，不會「大水漫灌」，推動物價快速上升，比如大幅降準、降息。

展望未來，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，綜合考慮經濟運行態勢和物價水準，央行可能在第四季再度下調主要政策利率，也就是 7 天期逆回購利率，調降幅度估計介於 10 到 20 個基點，屆時將引導 LPR 報價跟進調低。