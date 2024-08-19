search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
(6973-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、中信金 (2891-TW)、 (6912-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、 (6973-TW)、 (6912-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、 (6912-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、國泰台灣5G+ (00881-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
國泰永續高股息 (00878-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、中鋼 (2002-TW)、 (7712-TW)


5. 外資當日 (16) 賣超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、遠東銀 (2845-TW)、瑞軒 (2489-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、 (6912-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
中信金35.10.57%
中鋼22.1-0.90%
遠東銀15.7-0.32%
瑞軒23.552.61%
復華台灣科技優息19.740.41%
國泰永續高股息22.90.17%
元大美債20正29.48-0.11%
國泰台灣5G+23.540.47%
元大台灣50反13.42-0.29%

延伸閱讀


Empty