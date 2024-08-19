外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
(6973-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、中信金 (2891-TW)、 (6912-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、 (6973-TW)、 (6912-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、 (6912-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、國泰台灣5G+ (00881-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
國泰永續高股息 (00878-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、中鋼 (2002-TW)、 (7712-TW)
5. 外資當日 (16) 賣超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、遠東銀 (2845-TW)、瑞軒 (2489-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、 (6912-TW)
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