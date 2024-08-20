盤中速報 - 費城半導體大漲1.1%，報5227.26點
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 03:00
截至台北時間20日02:45，費城半導體上漲57.02點（或1.1%），暫報5227.26點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.78%
- 近 1 月：-4.9%
- 近 3 月：+3.76%
- 近 6 月：+14.19%
- 今年以來：+23.82%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲3.75%；輝達(NVDA-US)上漲3.64%；英特爾(INTC-US)上漲2.85%；安森美半導體(ON-US)上漲2.12%；Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲1.56%。
部分成分股表現相對疲軟，芯源系統(MPWR-US)下跌0.83%；科磊(KLAC-US)下跌0.54%；美光科技(MU-US)下跌0.36%；台積電(TSM-US)下跌0.17%；泰瑞達(TER-US)下跌0.17%。
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