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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.1%，報5227.26點

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 03:00


截至台北時間20日02:45，費城半導體上漲57.02點（或1.1%），暫報5227.26點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+9.78%
  • 近 1 月：-4.9%
  • 近 3 月：+3.76%
  • 近 6 月：+14.19%
  • 今年以來：+23.82%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲3.75%；輝達(NVDA-US)上漲3.64%；英特爾(INTC-US)上漲2.85%；安森美半導體(ON-US)上漲2.12%；Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲1.56%。

部分成分股表現相對疲軟，芯源系統(MPWR-US)下跌0.83%；科磊(KLAC-US)下跌0.54%；美光科技(MU-US)下跌0.36%；台積電(TSM-US)下跌0.17%；泰瑞達(TER-US)下跌0.17%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5228.8131.13%
超微半導體154.32343.88%
輝達128.973.52%
英特爾21.35992.35%
安森美半導體77.2051.80%
Wolfspeed公司12.42992.05%
芯源系統912.6-0.23%
科磊813.67-0.72%
美光科技107.62-0.34%
台積電174.22-0.18%
泰瑞達133-0.09%

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