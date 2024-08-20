中國央行「未降息」1年期、5年期LPR維持不變

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-20 10:25

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中國人民銀行（央行）8 月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，1 年期、5 年期 LPR 利率均維持不變。

中國人民銀行周二（20 日）授權全國銀行間同業拆借中心宣布，1 年期 LPR 為 3.35%，5 年期以上 LPR 為 3.85%。以上 LPR 在下次央行發布 LPR 之前有效。

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央行在第二季貨幣政策報告中表示，LPR 報價轉向，更多參考央行短期政策利率，逐步理順由短及長的利率傳導關係。

LPR 此前主要在中期借貸便利（MLF）操作利率上加點形成，但央行在 7 月 MLF 常規月中操作時維持利率不變，隨後下調 7 天期逆回購操作利率和 LPR 報價，顯示逆回購操作利率作為政策利率的地位上升，MLF 的角色弱化。本月 MLF 操作已延至 26 日。

經濟學家認為，LPR 持穩，符合央行傳遞的政策信號，但市場也關注後期是否會有新的刺激措施。

上周中國央行潘功勝表示，把維護物價穩定、帶動物價溫和回升列為重要考量，並保持政策定力，不大放大收。