習近平見越共總書記 稱越南是周邊外交優先方向

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-20 07:51

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中共中央總書記習近平周一（19 日）在北京人民大會堂會見越共中央總書記蘇林，他表示越南是中國的周邊外交優先方向，這是蘇林擔任總書記以來首次出訪。

據《央視》報導，雙方會談前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為蘇林和夫人吳芳璃舉行歡迎儀式。

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蘇林抵達時，禮兵列隊致敬。習近平同蘇林登上檢閱台，軍樂團奏中越兩國國歌，天安門廣場鳴放 21 響禮炮。蘇林在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。

雙方舉行會談後，共同見證黨校、互聯互通、工業、金融、海關檢驗檢疫、衛生、新聞機構和媒體、地方、民生等領域雙邊合作文件簽署。

中越舉行簽字儀式後，習近平同蘇林進行小範圍茶敘，就共同關心的重要問題繼續深入交流。

習近平周一表示，蘇林就任總書記後，首訪就來到中國，充分展現他高度重視兩黨兩國的關係，也體現了中越關係的高水準和戰略性。

習近平指出，面對世界之變、時代之變、歷史之變，中越兩國保持經濟快速發展和社會長期穩定，彰顯了社會主義制度的優越性和社會主義事業的生命力。中方將越南作為周邊外交優先方向，支持越南堅持黨的領導，走符合本國國情的社會主義道路，深入推進革新開放和社會主義現代化事業。

習近平說，在各自國家發展振興的關鍵時期，中越要把準命運共同體建設的方向，夯實政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的「六個更」發展格局。

他表示，願同越方保持密切戰略溝通和高層交往，堅定相互支持，積極探討拓展共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作，加快推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」，提升智慧海關「軟聯通」，攜手打造安全、穩定的供應鏈。

蘇林則說，堅決反對任何勢力干涉中國內政。越方願同中方保持密切高層交往，分享治黨治國理政經驗，深化戰略互信，加強發展戰略對接，以及國防安全、經貿投資、跨境基礎設施聯通等領域互利合作。

越南已成為美中貿易緊張局勢的最大贏家之一，企業將數十億美元的資金從中國轉移到越南，以確保供應鏈安全。