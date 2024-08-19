台灣金融業首家 中國信託金控、熊本縣政府簽署合作備忘錄

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-19 18:40

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中國信託金控與熊本縣政府合作備忘錄簽署儀式今日假熊本縣政府舉行，由中國信託金控總經理高麗雪與熊本縣縣長木村敬代表簽約。縣長木村敬致詞表示，隨著台灣半導體供應鏈進駐熊本，目前每週往返兩地航班增至 11 班，雙方交流日益熱絡可見一斑，木村敬縣長預計將於 8 月底訪台，期待進一步擴大與中國信託金控及不同的產業領域合作面向。

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總經理高麗雪提及，中國信託金控為台灣首家與熊本縣政府簽署合作備忘錄的金融機構，藉此機會將與熊本縣政府攜手扶植前往熊本設廠及投資的台灣優秀企業，並進一步推展至旅遊觀光及體育的合作。

中國信託金控長期布局日本市場，旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）2000 年成立東京分行，2014 年併購日本東京之星銀行（簡稱「東京之星」），成為唯一於日本設有子行的台資金融機構，採分、子行雙引擎模式提供法人、個人金融服務，滿足台資企業赴日投資金融需求，本月 8 日偕同子行東京之星統籌主辦全球半導體材料分析領導廠商閎康科技 (3587-TW) 日本子公司 MA-tek JAPAN 三年期日幣 20 億元聯合授信案，獲肥後銀行、熊本銀行及七十七銀行等日資銀行踴躍支持，最終超額認購逾 2 倍。