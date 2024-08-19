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鉅亨速報

盤後速報 - 復華富時高息低波(00731)次交易(20)日除息3.38元，參考價74.17元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


復華富時高息低波(00731-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.38元。

首日參考價為74.17元，相較今日收盤價77.55元，息值合計為3.38元，股息殖利率4.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 77.55 3.38 4.36% 0.0
2024/05/21 77.45 3.38 4.36% 0.0
2024/02/29 69.6 1.21 1.74% 0.0
2023/11/21 66.95 1.1 1.64% 0.0
2023/08/17 68.4 1.22 1.78% 0.0

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