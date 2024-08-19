盤後速報 - 復華富時高息低波(00731)次交易(20)日除息3.38元，參考價74.17元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
復華富時高息低波(00731-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.38元。
首日參考價為74.17元，相較今日收盤價77.55元，息值合計為3.38元，股息殖利率4.36%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|77.55
|3.38
|4.36%
|0.0
|2024/05/21
|77.45
|3.38
|4.36%
|0.0
|2024/02/29
|69.6
|1.21
|1.74%
|0.0
|2023/11/21
|66.95
|1.1
|1.64%
|0.0
|2023/08/17
|68.4
|1.22
|1.78%
|0.0
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