機器人大軍持續進擊，低檔機器人接棒演出
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 18:00
台股震盪，挑戰季線，由於季線上揚，壓力不大，目前較大壓力在 22465 點缺口，月線持續向下，容易有拉扯力道，預估台股震盪等待月線走平，下方 10 日線不可跌破，多方就能持續控盤，特別要注意均線乖離率，離 10 日線乖離率達 15% 以上，建議不要過度追價，盡量操作股價在月線以上的個股。
大華國際投顧蘇建豐前兩周就與投資朋友分享，8/21~8/24 的國際自動化工業大展，協作型機器人是焦點，可以看到機器人概念股百花齊放，股價高檔機器人不要過度追價，例如，羅昇 (8374-TW)，台灣精銳 (4583-TW)，穎漢 (4562-TW)，昆盈 (2365-TW)，直得 (1597-TW) 等，留意低檔機器人，獲利空間更大，像磐儀 (3594-TW)，精聯 (3652-TW)，廣明 (6188-TW)，友通 (2397-TW)，圓剛 (2417-TW)，新漢 (8234-TW) 等。
磐儀，股價漲停站上月線，與聯發科合作視覺解決方案，已經通過輝達認證，營收會越來越好，股價這次被股災影響，但是好股票不會寂寞，股價先挑戰前高 55.4 元。
精聯，連續兩天漲停，股價站上月線，協作型機器人拿到專案大單，下半年開始出貨，今年營收可望創高，股價先攻擊前高 53 元，持股續抱，繼續拉開獲利。
半導體製程依舊是市場主流，半導體設備和扇出型面板級封裝以及矽光子都要特別留意，像弘塑 (3131-TW)，均華 (6640-TW)，志聖 (2467-TW)，閎康 (3587-TW)，友威科 (3580-TW)，鑫科 (3663-TW)，東捷 (8064-TW)，晶彩科 (3535-TW)，光聖 (6442-TW)，上詮 (3363-TW)，波若威 (3163-TW) 等。
「王者歸來 - 友威科 (3580-TW)」，扇出型面板級封裝，就是市場焦點，龍哥從 5/29 股價 61 元推薦到現在，第一波操作大賺 + 60%，第二波操作大賺 + 22%，第三波操作目標百元，連續兩天漲停，股價來到 114 元創下新高，迎接第 9 根漲停，這波再大賺 + 32%，翻倍大獲利，繼續賺下去，跟著蘇建豐掌握操作節奏，繼續搶錢。
「友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)」，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，7 月營收如預期大增，年增 138%，蘇建豐從 52 元推薦到現在，今天漲停，股價來到 108.5 元創下新高，翻倍大獲利，第一波大賺 + 61%，第二波大賺 + 40%，市場上沒人知道的時候佈局，簡單大獲利。
「鑫科第二」，超級綜合體，友威科 & 鑫科 & 昇陽半導體 (8028-TW)，三營收成長動能，7 月營收如預期開始大增，複製鑫科營收大成長模式，股價要狂飆，超級黑馬飆股，股價 3x 元，比價百元鑫科，今天股價上漲 4% 多，創下新高，正式啟動，把握最後佈局機會，沒賺到鑫科的朋友，不要錯過鑫科第二。
最新佈局「新主力股」，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資貢獻高達 5 個股本，股價 4X 元，超級低估，股價剛突破整理區間轉強，股價震盪都是佈局機會，目標翻倍賺，不可錯過！
「AI 績優飆股 - 擎亞 (8096-TW)」，三星獨家代理商，AI 伺服器和 AI PC 對於 HBM 需求強勁，營收和獲利成長，股價有保障，8/8 開始佈局直接大放送父親節禮物，迎接 2 根漲停，股價創高來到 56.2 元，短線急漲，價差操作，股價 43-55 元，大賺 + 28%，恭喜所有會員朋友以及有來領取資料的朋友，蘇建豐都是提早佈局，在市場上沒人知道的時候佈局，後面都會成為市場焦點，跟著龍哥，安心獲利。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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