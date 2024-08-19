中國加快綠色轉型腳步 全面轉型「路線圖」曝光

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-19 15:08

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《新華社》報導，中共中央、國務院 8 月 11 日印發《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》(下稱《意見》)，首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署，專家稱《意見》為中國加快經濟社會全面綠色轉型、實現高品質發展提供了行之有效的政策「路線圖」。

《意見》提出堅持全面轉型。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，將綠色轉型的要求融入經濟社會發展全局，全方位、全領域、全地域推進綠色轉型，構建人與自然生命共同體，一系列目標是到 2030 年時，節能環保產業規模達 15 兆人民幣左右，非化石能源消費比重提高到 25% 左右，營運交通工具單位換算週轉量碳排放強度比 2020 年下降 9.5% 左右，大宗固體廢棄物年利用量達 45 億噸左右等。

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《意見》還提出，構建綠色低碳高質量發展空間格局，加快産業結構綠色低碳轉型，穩妥推進能源綠色低碳轉型，推進交通運輸綠色轉型，推進城鄉建設發展綠色轉型。

此外，要充分考慮不同地區、不同行業的發展實際，堅持統籌推進與重點突破相結合，科學設定綠色轉型的時間表、路線圖、施工圖，鼓勵有條件的地區和行業先行探索。

中國工程院院士、清華大學碳中和研究院院長賀克斌說，綠色低碳發展涉及多個方面，包括推動産業綠色化、節能降耗、污染防治等。以「雙碳」工作為引領，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，其實質就是要在完整、準確、全面貫徹新發展理念的過程中，以降碳為重點戰略方向，推動減污降碳協同增效，形成環境與發展之間的良性促進關係，推動經濟社會全面綠色轉型。

中國科學院科技戰略諮詢研究院研究員王毅認為，中國長久以來在資源環境保護方面採取末端治理的模式，但隨着末端治理效果不斷遞減，必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，從源頭和全過程尋求系統解決方案，推動經濟社會發展綠色化、低碳化。

《意見》也提出以傳統産業、能源、交通、城鄉建設、消費方式等領域綠色低碳改造升級和轉型為著力點，加快形成綠色生産方式和生活方式，有利於逐步實現高資源利用效率、低污染排放和凈零碳排放，助力社會主義現代化建設。

中國科學院院士，北京大學副校長、碳中和研究院院長朴世龍表示，産業轉型需要源頭、過程和終端各類行業的聯動，涉及傳統産業綠色低碳轉型、新型綠色低碳産業發展以及低碳領域的科技創新等。在空間系統方面，需要城鄉、區域和國際各類空間的協同，涉及全國一盤棋和因地制宜推動區域綠色發展的關係。

清華大學氣候變化與可持續發展研究院院長李政則認為，能源綠色低碳轉型不是化石能源和再生能源簡單此消彼長的問題，而是需要兩者相互配合、把握節奏和力度，在保障能源安全的前提和經濟成本最優的方式下，實現安全可靠有序替代。

《意見》亦提到積極擴大綠色消費，健全綠色消費激勵機制，優化政府綠色採購政策，引導消費者購買綠色産品，鼓勵用戶擴大綠色能源消費。專家說，這是中央文件中首次系統部署綠色消費，將與當前正在積極推進的大規模設備更新和消費品以舊換新政策形成共振。