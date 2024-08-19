客源減少、俄關閉領空衝擊營運成本 英澳汶萊等國航空公司叫停中國航線

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 15:47

‌



自今年 5 月開始，澳洲、英國、菲律賓與汶萊等國的航空公司陸續宣佈停飛北京與上海等中國城市的航班，與大部分航空公司紛紛摩拳擦掌，努力恢復與擴大運力來彌補疫情三年損失截然不同，也讓人嗅到一絲反常氣息。



英國航空 8 月 8 日宣佈，將從 10 月 26 日起暫停倫敦往返北京的航線，停飛將至少持續到 2025 年 11 月，之後再根據情況決定是否複航，英國第二大航空公司「維珍大西洋航空」更在上月宣布，將從 10 月 26 日起無限期停飛倫敦往返上海航線，前年也宣佈永久停飛倫敦往返香港航線，關閉在香港的辦公室，結束在香港近 30 年的經營。

汶萊航空也將從 10 月 27 日暫停每周兩次直飛北京的航班，澳洲航空則已經從 7 月 28 日起停飛雪梨往返上海航線，美國的達美航空本來計畫今年秋季恢復洛杉磯直飛上海航線，結果也取消了，美國航空公司方面目前僅聯合航空有直飛北京航班。

‌



法國航空、荷蘭皇家航空等歐洲航空公司目前雖仍在中國天上飛，但也仍在觀望，停飛中國航線的機率也無法排除。

英國航空的解釋是，當前中國跨國旅行遊客數量減少，客座率下降，因此做出正常的航線調整動作。維珍跟澳航等多家公司也表示，來自中國的旅行需求復甦緩慢，不及預期。

還有一些航空公司，雖然沒有停飛中國航線，但悄悄換成了座位數較少的小型飛機，像是阿聯航空在北京和上海的航線全面停用空中巴士 A380，改為波音 777，體型明顯小了一圈。

此外，對於歐洲航空業者來說，停飛中國航線除客源減少外還有一個重要原因，也就是俄羅斯關閉領空。

從 2022 年 2 月起，因為俄烏戰爭引發的一些列連鎖反應，俄羅斯宣佈對歐盟、英國、美國、加拿大等 36 個國家和地區關閉領空，結果造成歐洲航空公司飛往中國不得不繞道，而繞道結果就是飛行時間變長，差不多要 11 小時以上，且燃油成本大增。