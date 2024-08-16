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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額29.80億

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 13:19


台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，16日13:19相關指數上漲2.12%，總成交額29.80億元，大盤占比2.43%。

該產業上漲家數33、下跌家數14、平盤家數1。領漲個股維田(6570-TW)16日13:13股價上漲5.4元，報60.1元，漲幅9.87%。

電腦及週設類指數近5日上漲5.06%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +5.06% +6.3%
近一月 -9.55% -5.92%
近三月 -1.9% +5.6%
近六月 -2.12% +8.14%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22349.332.07%
維田60.19.87%

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加權指數法興(售) 槓桿6.84

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