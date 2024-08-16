盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額29.80億
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 13:19
台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，16日13:19相關指數上漲2.12%，總成交額29.80億元，大盤占比2.43%。
該產業上漲家數33、下跌家數14、平盤家數1。領漲個股維田(6570-TW)16日13:13股價上漲5.4元，報60.1元，漲幅9.87%。
電腦及週設類指數近5日上漲5.06%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+5.06%
|+6.3%
|近一月
|-9.55%
|-5.92%
|近三月
|-1.9%
|+5.6%
|近六月
|-2.12%
|+8.14%
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