希音Temu等電商進軍拉美挑戰美客多龍頭地位 專家：「這1事」要留意

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 12:46

‌



除東南亞外，全球電商正日漸關注拉丁美洲市場，根據 Statista 數據，雖然拉美電商收入仍落後於亞洲、美國和歐洲，但當地擁有近 3 億數位購物者，預計到 2029 年將飆升 44%，當地電商巨頭美客多 (Mercado Libre) 不久前市值更超過巴西國家石油公司，居拉美企業之冠。

《36 氪》報導，經過 25 年的發展，美客多在拉丁美洲電商市場迎來收穫期，今年第二季商品成交金額 (GMV) 年增 20% 至 126 億美元，營收年增 42% 至 51 億美元，創下新高，淨利更年增 103% 至 5.31 億美元。

‌



美客多財務長 Martin de los Santos 在第二季財報會議上指出，巴西與墨西哥對該公司業績貢獻大，尤其前者貢獻高達 36% 的成長，墨西哥 GMV 也成長 30%。

此外，美客多旗下線上支付服務 Mercado Pago 第二季每月活躍用戶年增 37%，實現用戶數超過 5000 萬，且賣家數量也創 2021 年來最快成長速度。商品數量豐富的同時，當日達、隔日達出貨數量也創新高，平台效率進一步提升。

拉美地區一般指美國以南的美洲地區，包括中美洲、西印度群島和南美洲共 33 個國家及地區，人口近 7 億人。較大的人口基數和年輕的人口，構成消費基礎。

報導指出，美客多也被稱為拉美版「阿里巴巴」，其發展軌跡確實能看到二​​者相當相像的發展軌跡。它們都在相當早期的時期，注重解決電商用戶的支付、物流難題，花費大量時間與金錢鋪設相應的基礎設施。

美客多在 2004 年推出 Mercado Pago，透過此支付系統，消費者可透過該平台和該地區的其他電商平台進行購物。透過 Mercado Pago，消費者可用信用卡、銀行轉帳甚至現金付款。此外，Mercado Pago 帳戶也會提供金融服務，作為虛擬錢包付款。

Mercado Pago 現已成為美客多最賺錢的分支業務，其範圍擴展至金融科技、信用卡和支付終端。

美客多之所以多年穩坐拉美電商平台頭把交椅，主要因為該店商在拉美市場長期且穩定的電商基礎設施投入，以及本地企業身份。

在全球電商成長放緩的情況下，電商平台也受波及，但美客多的財報證明拉美電商市場似還有相當的成長空間、亟待挖掘。

數據公司 Statista 認為，去年零售業佔拉美電商市場一半以上。在推動當地收入成長的產品類別中，電子產品表現最佳，其次是時尚和食品。電商激增的驅動因素之一是手機普及，今年初智慧手機佔電商網站流量近 85%，並達成超過三分之二的線上零售交易。

面對潛力無窮的拉美市場，中國企業自然不願放過，去年速賣通在拉美加強高客單價、中重件品類，並建立海外倉，希音 (SHEIN) 去年則在著手培養拉美本地巴西供應鏈，Temu 也加快拉美開設站點的步伐，TikTok 和快手海外版 Kwai 去年也開始在拉美探索電商業務。

希音創辦人許仰天親自拓展拉丁美洲業務，先聘請蝦皮拉美業務前高管 Felipe Feistler 擔任巴西總經理，並挖來速賣通巴西時尚品項前負責人 Fabiana Merlino Magalhaes，希音也將其拉美董事長 Marcelo Claure 任命為集團副董事長。

但即便這些跨境電商平台進軍拉美的動力充足，卻擋不住當地繁複多變的關稅政策。