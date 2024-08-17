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鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌2.67%，報334.09美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-17 00:30


Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間17日00:13股價下跌9.18美元，報334.09美元，跌幅2.67%，成交量1,896,503（股），盤中最高價340.13美元、最低價332.72美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+8.16%
  • 近 1 月：+0.69%
  • 近 3 月：+9.91%
  • 近 6 月：-6.44%
  • 今年以來：+16.41%

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美股美股盤中Palo Alto Networks Inc

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Palo Alto Networks Inc334.0529-2.69%

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