去年每戶可支配所得113.7 萬元 貧富差距縮至6.12倍

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-16 18:48

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主計總處今 (16) 日發布 112 年家庭收支調查結果，每戶可支配所得平均數 113.7 萬元，年增 2.52%，較前一年度的年增幅 1.7% 擴大，中位數 96.1 萬元，年增 2.2%；而每戶可支配所得差距倍數 6.12 倍，為 4 年來相對低，顯示貧富差距略縮小，每人可支配所得差距倍數 3.81 倍。

主計總處依每戶可支配所得高低將戶數分為 5 組，112 年最高 20% 家庭每戶 230.2 萬元，年增 2.6%，最低 20% 家庭每戶 37.6 萬元，增 3.0%，差距 6.12 倍，年減 0.03 倍；吉尼係數 0.339，年減 0.003。

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主計總處說明，政府持續照顧弱勢族群，112 年各級政府對家庭提供各項補助，縮小所得差距 1.22 倍；另家庭對政府移轉支出，也縮小所得差距 0.15 倍。

另一方面，去年全體家庭消費支出總計 7 兆 8551 億元，年增 5.0%，平均每戶消費支出 86.1 萬元，年增 3.2%，平均每戶儲蓄 27.5 萬元，年增 0.5%。