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〈台幣〉股匯齊揚收32.288元改寫逾2個月新高 周線連3升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-16 18:25

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〈台幣〉股匯齊揚收32.288元改寫逾2個月新高 周線連3升。(圖：shutterstock)

在熱錢回流下，台北股匯今 (16) 日上演雙漲走勢，不過，進口商積極進場壓抑新台幣兌美元升值力道，終場小升 1.3 分，收在 32.288 元，再創 2 個多月新高，在亞幣中表現偏強，台北及元太外匯總成交值 17.98 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.39 元，最高 32.27 元、最低 32.4 元，盤中振盪幅度相當大，終場以 32.288 元作收，呈現連 3 升。


新台幣兌美元周線連 3 升，繼上周強勢升值 3.77 角或 1.15% 後，本周持續走揚，單周升值 1.52 角或 0.47%，一舉收復 2 個月以來的失土。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.29%，歐元貶值 0.25%。新台幣在主要亞幣中較為強勢，逆勢升值 0.04%，日元則重貶 1.21%，新加坡幣貶 0.22%，人民幣貶 0.16%，韓元休市一天。

美國最新經濟數據報捷，7 月零售銷售意外大幅成長，且上周首次請領失業救濟人數減少，緩解了市場對美國經濟衰退的擔憂，並抑制了激進降息的預期，美元指數應聲走強，日元兌美元則回貶近 150 關卡。

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新台幣匯率升值

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美元/台幣32.288-0.04%
歐元/美元1.09910.18%
日元/美元0.0067430.00%
人民幣/美元0.1395630.14%
韓元/美元0.00073690.00%

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