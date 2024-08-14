〈台幣〉熱錢回流股匯雙漲 強升收32.304元登逾2個月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-14 18:04

‌



美國通膨疑慮再降溫，強化市場對於 9 月降息的預期，在熱錢回流下，台北股匯今 (14) 日連袂走揚，新台幣兌美元一度勁揚超過 2 角，再現 32.2 字頭，終場升幅略微收斂，收在 32.304 元，升值 1.66 角，創下逾 2 個月新高，台北及元太外匯總成交值 18.72 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.41 元，隨著外資熱錢回流，匯價一口氣衝破 32.4、32.3 兩道關卡，最高觸及 32.262 元，升值多達 2.08 角，為今年 6 月初以來的新高價，終場以 32.304 元作收，終止連二貶，升值 1.66 角。

‌



匯銀人士表示，外資今天大舉匯入，上午、下午交易都相當熱絡，出口商眼見匯價一路走升，亦積極進場拋匯，帶動匯價強勢走高，進口商進場意願相對較低。

根據央行統計，韓元兌美元強升 0.99%，為今天的最強亞幣，新台幣亦表現不俗，強升 0.51%，新加坡幣勁揚 0.5%，人民幣升值 0.32%，日元升值 0.3%。美元指數則下跌 0.54%，歐元強升 0.69%。