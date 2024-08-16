盤後速報 - 華凌(6916)下週(8月23日)除息1.05元，預估參考價23.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05
華凌(6916-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.05元。
以今日(8月16日)收盤價24.15元計算，預估參考價為23.1元，息值合計為1.05元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
華凌(6916-TW)所屬產業為光電業，主要業務為STN、TFT及PMOLED顯示器面板及模組。系統整合(System Integration)模組研發設計。電子零組件製造、電子材料批發及零售。近5日股價上漲4.98%，集中市場加權指數上漲4.91%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|24.15
|1.05
|4.35%
|0.0
|2023/06/29
|43.4
|1.0714
|2.47%
|1.4286
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