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鉅亨速報

盤後速報 - 華凌(6916)下週(8月23日)除息1.05元，預估參考價23.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


華凌(6916-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.05元。

以今日(8月16日)收盤價24.15元計算，預估參考價為23.1元，息值合計為1.05元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

華凌(6916-TW)所屬產業為光電業，主要業務為STN、TFT及PMOLED顯示器面板及模組。系統整合(System Integration)模組研發設計。電子零組件製造、電子材料批發及零售。近5日股價上漲4.98%，集中市場加權指數上漲4.91%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 24.15 1.05 4.35% 0.0
2023/06/29 43.4 1.0714 2.47% 1.4286

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集中市場加權指數22349.332.07%
華凌24.15-0.41%

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加權指數法興(售) 槓桿6.84

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