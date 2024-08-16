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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調升至128.5元，幅度約4.9%

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 16:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)提出目標價估值：中位數由122.5元上修至128.5元，調升幅度4.9%。其中最高估值140元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予FTAI Aviation Ltd - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。

FTAI Aviation Ltd - Class A今(16日)收盤價為106.44元。近5日股價上漲4.9%，標普指數上漲4.21%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FTAI市場預估目標價

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FTAI Aviation Ltd - Class A106.441.85%

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