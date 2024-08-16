盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額43.41億
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 11:19
台股今日通信網路業類股表現強勁，16日11:19相關指數上漲2.05%，總成交額43.41億元，大盤占比4.89%。
該產業上漲家數38、下跌家數8、平盤家數2。領漲個股豪勉(6218-TW)16日11:12股價上漲2.35元，報26.15元，漲幅9.87%。
通信網路類指數近5日上漲2.67%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.67%
|+6.3%
|近一月
|-8.17%
|-5.92%
|近三月
|+5.04%
|+5.6%
|近六月
|+12.83%
|+8.14%
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