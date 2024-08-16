search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額43.41億

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 11:19


台股今日通信網路業類股表現強勁，16日11:19相關指數上漲2.05%，總成交額43.41億元，大盤占比4.89%。

該產業上漲家數38、下跌家數8、平盤家數2。領漲個股豪勉(6218-TW)16日11:12股價上漲2.35元，報26.15元，漲幅9.87%。

通信網路類指數近5日上漲2.67%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.67% +6.3%
近一月 -8.17% -5.92%
近三月 +5.04% +5.6%
近六月 +12.83% +8.14%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22329.211.98%
豪勉26.159.87%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.5
加權指數法興(售) 槓桿6.86

鉅亨贏指標

了解更多

#長紅K線突破盤整

偏弱
豪勉

73.08%

勝率

#上升三法

偏弱
豪勉

73.08%

勝率

#極短線強勢

偏弱
豪勉

73.08%

勝率

延伸閱讀


Empty